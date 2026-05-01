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Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux Ornans

Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux Ornans

Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux Ornans vendredi 22 mai 2026.

Ville : 25290 Ornans

Département : Doubs

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ornans

Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux

Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:30:00
fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :
2026-05-22

Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux
Vendredi 22 mai à 17h30, au dessus du cimetière à Ornans
Le Verger des Queuteux vous invite à une rencontre passionnante autour des plantes médicinales et de la botanique locale !
Venez découvrir les richesses de notre environnement naturel lors d’une sortie guidée exceptionnelle avec
Olivier Tissot, pharmacien et aromathérapeute
Alain Solviche, de l’association Echel d’Eternoz
– Identification des plantes médicinales
– Usages traditionnels et bienfaits
– Conseils pratiques en aromathérapie
– Échanges conviviaux au cœur du verger
Une belle occasion d’apprendre, de partager et de renouer avec les trésors de la nature.
Événement ouvert à tous passionnés, curieux, familles bienvenus !
Entrés libre. Pensez à réserver votre place dès maintenant en envoyant un mail à vergerdesqueuteux@gmail.com   .

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   vergerdesqueuteux@gmail.com

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English : Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux

L’événement Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux Ornans a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

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