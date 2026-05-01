Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux Ornans
Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux Ornans vendredi 22 mai 2026.
Ornans
Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux
Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:30:00
fin : 2026-05-22 19:00:00
Date(s) :
2026-05-22
Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux
Vendredi 22 mai à 17h30, au dessus du cimetière à Ornans
Le Verger des Queuteux vous invite à une rencontre passionnante autour des plantes médicinales et de la botanique locale !
Venez découvrir les richesses de notre environnement naturel lors d’une sortie guidée exceptionnelle avec
Olivier Tissot, pharmacien et aromathérapeute
Alain Solviche, de l’association Echel d’Eternoz
– Identification des plantes médicinales
– Usages traditionnels et bienfaits
– Conseils pratiques en aromathérapie
– Échanges conviviaux au cœur du verger
Une belle occasion d’apprendre, de partager et de renouer avec les trésors de la nature.
Événement ouvert à tous passionnés, curieux, familles bienvenus !
Entrés libre. Pensez à réserver votre place dès maintenant en envoyant un mail à vergerdesqueuteux@gmail.com .
Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vergerdesqueuteux@gmail.com
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English : Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux
L’événement Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux Ornans a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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