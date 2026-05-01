Ornans

Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux

Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 17:30:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux

Vendredi 22 mai à 17h30, au dessus du cimetière à Ornans

Le Verger des Queuteux vous invite à une rencontre passionnante autour des plantes médicinales et de la botanique locale !

Venez découvrir les richesses de notre environnement naturel lors d’une sortie guidée exceptionnelle avec

Olivier Tissot, pharmacien et aromathérapeute

Alain Solviche, de l’association Echel d’Eternoz

– Identification des plantes médicinales

– Usages traditionnels et bienfaits

– Conseils pratiques en aromathérapie

– Échanges conviviaux au cœur du verger

Une belle occasion d’apprendre, de partager et de renouer avec les trésors de la nature.

Événement ouvert à tous passionnés, curieux, familles bienvenus !

Entrés libre. Pensez à réserver votre place dès maintenant en envoyant un mail à vergerdesqueuteux@gmail.com .

Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté vergerdesqueuteux@gmail.com

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English : Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux

L’événement Sortie Découverte Botanique & Plantes Médicinales au Verger des Queuteux Ornans a été mis à jour le 2026-05-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON