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Sortie des Têtes à l’air, Place du Colombier, Génolhac

dimanche 19 juillet 2026 · Place du Colombier · Génolhac

Sortie des Têtes à l’air, Place du Colombier, Génolhac

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Place du Colombier
Adresse
30450 Génolhac
Ville
30450 Génolhac
Département
Gard

Sortie des Têtes à l’air Dimanche 19 juillet, 09h00 Place du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T12:00:00+02:00

Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 18 26 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maschaptal.com »}]
Découverte de cabriolets et découvrables d’hier et aujourd’hui. À 9h, réception et exposition au Mas Chaptal. Départ du convoi vers le village à 11h.

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