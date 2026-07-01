Sortie des Têtes à l’air, Place du Colombier, Génolhac

Informations pratiques

Sortie des Têtes à l’air Dimanche 19 juillet, 09h00 Place du Colombier Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T12:00:00+02:00

Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 18 26 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maschaptal.com »}]

Découverte de cabriolets et découvrables d’hier et aujourd’hui. À 9h, réception et exposition au Mas Chaptal. Départ du convoi vers le village à 11h.