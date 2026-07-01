AGENDA · Génolhac
Sortie des Têtes à l’air, Place du Colombier, Génolhac
dimanche 19 juillet 2026 · Place du Colombier · Génolhac
Informations pratiques
Sortie des Têtes à l’air Dimanche 19 juillet, 09h00 Place du Colombier Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-19T09:00:00+02:00 – 2026-07-19T12:00:00+02:00
Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 61 18 26 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maschaptal.com »}]
Découverte de cabriolets et découvrables d’hier et aujourd’hui. À 9h, réception et exposition au Mas Chaptal. Départ du convoi vers le village à 11h.
À voir aussi à Génolhac (Gard)
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