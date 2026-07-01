Fête votive, Place du Colombier, Génolhac

Informations pratiques

Fête votive 25 et 26 juillet Place du Colombier Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-25T15:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00

Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie

Concours de boules, apéritif, soirée dansante, diverses animations.