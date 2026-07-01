UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Génolhac

Fête votive, Place du Colombier, Génolhac

samedi 25 juillet 2026 · Place du Colombier · Génolhac

Fête votive, Place du Colombier, Génolhac

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Place du Colombier
Adresse
30450 Génolhac
Ville
30450 Génolhac
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Fête votive 25 et 26 juillet Place du Colombier Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T15:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00

Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie
Concours de boules, apéritif, soirée dansante, diverses animations.

À voir aussi à Génolhac (Gard)