AGENDA · Génolhac
Fête votive, Place du Colombier, Génolhac
samedi 25 juillet 2026 · Place du Colombier · Génolhac
Informations pratiques
Fête votive 25 et 26 juillet Place du Colombier Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-25T15:00:00+02:00 – 2026-07-25T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T23:59:00+02:00
Place du Colombier 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie
Concours de boules, apéritif, soirée dansante, diverses animations.
À voir aussi à Génolhac (Gard)
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