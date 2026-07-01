AGENDA · Génolhac
Balade au fil du Luech : nature et vins insolites, Génolhac, Génolhac
jeudi 23 juillet 2026 · Génolhac
Informations pratiques
Balade au fil du Luech : nature et vins insolites Jeudi 23 juillet, 16h00 Génolhac Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00
Dès 6 ans.
©Sophie Brunet
Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 84 69 73 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.biosphera-cevennes.fr »}]
Promenade suivie d’une dégustation auprès d’un vigneron local.
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