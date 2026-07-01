Balade au fil du Luech : nature et vins insolites, Génolhac, Génolhac

Informations pratiques

Balade au fil du Luech : nature et vins insolites Jeudi 23 juillet, 16h00 Génolhac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00

Dès 6 ans.

©Sophie Brunet

Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 84 69 73 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.biosphera-cevennes.fr »}]

Promenade suivie d’une dégustation auprès d’un vigneron local.