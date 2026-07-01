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Balade au fil du Luech : nature et vins insolites, Génolhac, Génolhac

jeudi 23 juillet 2026 · Génolhac

Balade au fil du Luech : nature et vins insolites, Génolhac, Génolhac

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Lieu
Génolhac
Adresse
30450 Génolhac
Ville
30450 Génolhac
Département
Gard

Balade au fil du Luech : nature et vins insolites Jeudi 23 juillet, 16h00 Génolhac Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T19:00:00+02:00

Dès 6 ans.

©Sophie Brunet

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Promenade suivie d’une dégustation auprès d’un vigneron local.

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