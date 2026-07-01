AGENDA · Génolhac
Le Sentier des Bouzèdes, Génolhac, Génolhac
dimanche 2 août 2026 · Génolhac
Informations pratiques
Le Sentier des Bouzèdes Dimanche 2 août, 09h00 Génolhac Gard
12 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-02T09:00:00+02:00 – 2026-08-02T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-02T09:00:00+02:00 – 2026-08-02T12:00:00+02:00
11,7 km de montée sèche.
Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 44 72 61 58 »}, {« type »: « link », « value »: « http://chrono3007.fr/evenement/101-le-sentier-des-bouzedes-2026 »}]
Épreuve comptant pour le Challenge Alès Agglo des courses à pied. Course à pied Challenge Alès Agglo
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