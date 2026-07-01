Le Sentier des Bouzèdes, Génolhac, Génolhac

Informations pratiques

Le Sentier des Bouzèdes Dimanche 2 août, 09h00 Génolhac Gard

12 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T09:00:00+02:00 – 2026-08-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T09:00:00+02:00 – 2026-08-02T12:00:00+02:00

11,7 km de montée sèche.

Génolhac 30450 Génolhac Génolhac 30450 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 44 72 61 58 »}, {« type »: « link », « value »: « http://chrono3007.fr/evenement/101-le-sentier-des-bouzedes-2026 »}]

Épreuve comptant pour le Challenge Alès Agglo des courses à pied. Course à pied Challenge Alès Agglo