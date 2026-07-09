Sortie dessin au Bois de Ste Pezenne à Niort Rue de l’hometrou Niort

Informations pratiques

Niort

Sortie dessin au Bois de Ste Pezenne à Niort

Rue de l’hometrou En extérieur Niort Deux-Sèvres

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:30:00

fin : 2026-10-10 12:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Rejoins-moi pour dessiner le sous-bois, ses nuances, sa lumière toute particulière.

Tu testeras le dessin sans stress dans un cadre détendu pour améliorer ton geste, ton regard tout en préservant ta spontanéité.

Nous chercherons l’équilibre entre observation et interprétation sans nous enfermer dans un objectif de ressemblance photographique pour garder le plaisir de la trace libre et vivante dans ton dessin.

Je t’accompagne dans la découverte de tes outils, avec des conseils variés pour dessiner, pour positionner ton motif dans ta feuille et pour la mise en couleur.

Viens t’immerger dans la nature, t’inspirer de sa beauté et affiner ton interprétation. .

Rue de l’hometrou En extérieur Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 35 18 67 domidrujon.art@gmail.com

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English : Sortie dessin au Bois de Ste Pezenne à Niort

L’événement Sortie dessin au Bois de Ste Pezenne à Niort Niort a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT 79