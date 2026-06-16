Mende

SORTIE EN FORÊT AVEC L’O.N.F.

Place du Foirail Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 09:45:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Laissez-vous guider au cœur de la forêt pour une balade commentée de 4,5 km, en compagnie d’animateurs de l’ONF.

Thématiques abordées Origine de la forêt, paysages, métier de forestier, sylviculture, botanique… [2h]

Véhicule indispensable pour se rendre sur le lieu de départ de la balade.

Accessible aux familles Prévoir des chaussures adaptées (baskets).

GRATUIT Réservation obligatoire, jusqu’à la veille, à l’Office de Tourisme de Mende. .

Place du Foirail Mende 48000 Lozère Occitanie mendetourisme@ot-mende.fr

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English :

L’événement SORTIE EN FORÊT AVEC L’O.N.F. Mende a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Mende