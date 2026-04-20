Sortie familiale au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy
Sortie familiale au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy samedi 13 juin 2026.
Lathus-Saint-Rémy
Sortie familiale au Roc d’Enfer
Lathus-Saint-Rémy Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Le CPIE Val de Gartempe vous propose tous les mois de découvrir le Roc d’Enfer autrement.
Balade familiale petits et grands, venez découvrir ce mois-ci le site du Roc d’Enfer, cet espace naturel d’une riche biodiversité où vivent de nombreuses légendes !
Prévoir chaussures adaptées à la randonnée.
Gratuit. Tous publics. Inscription obligatoire (places limitées) et Renseignement au 05.49.91.71.54. .
Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie familiale au Roc d’Enfer
L’événement Sortie familiale au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Lathus-Saint-Rémy (Vienne)
- Circuit FFCT Boucle du bocage CPA Lathus Lathus-Saint-Rémy Vienne 1 mai 2026
- Du Roc à Saint « Rô » / Boucle 7 Lathus-Saint-Rémy Vienne 1 mai 2026
- Du Roc à Saint « Rô » / Boucle 4 Lathus-Saint-Rémy Vienne 1 mai 2026
- Circuit FFCT Boucle du Limousin Lathus-Saint-Rémy Vienne 1 mai 2026
- Du Roc à Saint « Rô » / Boucle 3 Lathus-Saint-Rémy Vienne 1 mai 2026