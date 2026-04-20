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Sortie familiale au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy

Sortie familiale au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy

Sortie familiale au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy samedi 13 juin 2026.

Ville : 86390 Lathus-Saint-Rémy

Département : Vienne

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Lathus-Saint-Rémy

Sortie familiale au Roc d’Enfer

Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Le CPIE Val de Gartempe vous propose tous les mois de découvrir le Roc d’Enfer autrement.

Balade familiale petits et grands, venez découvrir ce mois-ci le site du Roc d’Enfer, cet espace naturel d’une riche biodiversité où vivent de nombreuses légendes !

Prévoir chaussures adaptées à la randonnée.

Gratuit. Tous publics. Inscription obligatoire (places limitées) et Renseignement au 05.49.91.71.54.   .

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 

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English : Sortie familiale au Roc d’Enfer

L’événement Sortie familiale au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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