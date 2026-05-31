Visite guidée d’un pressoir unique en France avec les méthodes et les outils du moyen âge., Hameau de margy, Lathus-Saint-Rémy

Visite guidée d’un pressoir unique en France avec les méthodes et les outils du moyen âge. Dimanche 28 juin, 10h00 Hameau de margy Vienne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Les membres de l’association POM vous font découvrir un bâtiment unique en France (voir plus) et vous explique toutes les méthodes utilisées au moyen a^ge dans la fabrication du jus de pommes sans coffrage.

Hameau de margy Rue principale 08270 Viel Saint Rémy Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « pressoirmargy@gmail.com »}]

Les membres de l’association présente tout le processus de réalisation du jus de pommes dans un bâtiment unique en France. PRESSOIR

Maxime Chicard