SPECTACLE CLAPOTIS DE MOTS Lathus-Saint-Rémy
SPECTACLE CLAPOTIS DE MOTS Lathus-Saint-Rémy jeudi 30 juillet 2026.
Lathus-Saint-Rémy
SPECTACLE CLAPOTIS DE MOTS
Lathus-Saint-Rémy Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 05:00:00
fin : 2026-07-30 23:59:00
Date(s) :
2026-07-30
Evènement culturel 18h à 19 h présentation de patrimoine par le Service Pays d’art et d’histoire. Repas convivial payant sur réservation 19h15 à 20 h 15? Spectacle Clapotis de mots, création à partir collecte de mots auprès des habitants (comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens) à 20h30 (libre participation au chapeau) .
Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine annie.thoreau@wanadoo.fr
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English : SPECTACLE CLAPOTIS DE MOTS
L’événement SPECTACLE CLAPOTIS DE MOTS Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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