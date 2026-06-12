Lathus-Saint-Rémy

SPECTACLE CLAPOTIS DE MOTS

Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 05:00:00

fin : 2026-07-30 23:59:00

Date(s) :

2026-07-30

Evènement culturel 18h à 19 h présentation de patrimoine par le Service Pays d’art et d’histoire. Repas convivial payant sur réservation 19h15 à 20 h 15? Spectacle Clapotis de mots, création à partir collecte de mots auprès des habitants (comédiens, danseurs, chanteurs, musiciens) à 20h30 (libre participation au chapeau) .

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine annie.thoreau@wanadoo.fr

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English : SPECTACLE CLAPOTIS DE MOTS

L’événement SPECTACLE CLAPOTIS DE MOTS Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne