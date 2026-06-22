Lathus-Saint-Rémy

Concert FORTE TRIO Soirée Grands Romantiques

Château d’Ouzilly Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 20:30:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Le Forte Trio réunit trois musiciens d’exception, artistes honorés de la République du Kazakhstan. Fondé par le pianiste Timur Urmancheev, l’ensemble rassemble également deux lauréats de concours internationaux Murat Narbekov au violoncelle et Maksat Dzhussupov au violon.

Ensemble, ils proposent une musique de chambre du plus haut niveau, portée par une virtuosité remarquable et une grande sensibilité musicale. Leur répertoire met à l’honneur les plus grands chefs-d’œuvre du répertoire classique mondial, qu’ils interprètent avec une intensité et une précision époustouflantes.

Fidèle à ses racines, le Forte Trio fait également vivre les riches traditions de l’art musical national kazakh, créant un dialogue inspirant entre patrimoine et universalité de la musique classique. .

Château d’Ouzilly Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine assompvg@gmail.com

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English : Concert FORTE TRIO Soirée Grands Romantiques

L’événement Concert FORTE TRIO Soirée Grands Romantiques Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne