UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert FORTE TRIO Soirée Grands Romantiques Lathus-Saint-Rémy

Concert FORTE TRIO Soirée Grands Romantiques Lathus-Saint-Rémy

Concert FORTE TRIO Soirée Grands Romantiques Lathus-Saint-Rémy mercredi 22 juillet 2026.

Adresse
Château d'Ouzilly
Ville
86390 Lathus-Saint-Rémy
Département
Vienne
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Lathus-Saint-Rémy

Concert FORTE TRIO Soirée Grands Romantiques

Château d’Ouzilly Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 20:30:00
fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Le Forte Trio réunit trois musiciens d’exception, artistes honorés de la République du Kazakhstan. Fondé par le pianiste Timur Urmancheev, l’ensemble rassemble également deux lauréats de concours internationaux Murat Narbekov au violoncelle et Maksat Dzhussupov au violon.

Ensemble, ils proposent une musique de chambre du plus haut niveau, portée par une virtuosité remarquable et une grande sensibilité musicale. Leur répertoire met à l’honneur les plus grands chefs-d’œuvre du répertoire classique mondial, qu’ils interprètent avec une intensité et une précision époustouflantes.

Fidèle à ses racines, le Forte Trio fait également vivre les riches traditions de l’art musical national kazakh, créant un dialogue inspirant entre patrimoine et universalité de la musique classique.   .

Château d’Ouzilly Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine   assompvg@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert FORTE TRIO Soirée Grands Romantiques

L’événement Concert FORTE TRIO Soirée Grands Romantiques Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-22 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

À voir aussi à Lathus-Saint-Rémy (Vienne)