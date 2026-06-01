Lathus-Saint-Rémy

Découverte des abeilles

Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 14:00:00

fin : 2026-07-25 16:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Le CPIE Val de Gartempe vous propose tous les mois de découvrir le Roc d’Enfer autrement.

Le saviez-vous ? Certaines colonies d’abeilles mellifères (ou abeilles à miel) sont retournés à l’état sauvage. Le CPIE Val de Gartempe sera accompagné de Jean-Claude Poupart, Président du collectif Veilleurs d’abeilles, pour vous parler de ce sujet !

RDV au parking du Roc d’Enfer. Prévoir chaussures adaptées à la randonnée.

Gratuit. Tous publics. Inscription obligatoire (places limitées) et Renseignement au 05.49.91.71.54. .

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54

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English : Découverte des abeilles

L’événement Découverte des abeilles Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-01 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne