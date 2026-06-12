Focus patrimoine L’église Saint-Maurice Devant l’église Lathus-Saint-Rémy

Lathus-Saint-Rémy

Focus patrimoine L’église Saint-Maurice

Devant l’église 5 Place des Victoires Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Focus patrimoine dans le cadre de Gartempe 2026. Construite au 12e siècle, l’église Saint-Maurice dépendait de l’abbaye de la Chaise-Dieu. Son style architectural est marqué par le Limousin tout proche usage du granit, décor, forme du clocher.

Sans réservation.

Prévoir bonnes chaussures.

Organisé par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .

Devant l’église 5 Place des Victoires Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr

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English : Focus patrimoine L’église Saint-Maurice

L’événement Focus patrimoine L’église Saint-Maurice Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne