Focus patrimoine L’église Saint-Maurice Devant l’église Lathus-Saint-Rémy
Focus patrimoine L’église Saint-Maurice Devant l’église Lathus-Saint-Rémy jeudi 30 juillet 2026.
Lathus-Saint-Rémy
Focus patrimoine L’église Saint-Maurice
Devant l’église 5 Place des Victoires Lathus-Saint-Rémy Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Focus patrimoine dans le cadre de Gartempe 2026. Construite au 12e siècle, l’église Saint-Maurice dépendait de l’abbaye de la Chaise-Dieu. Son style architectural est marqué par le Limousin tout proche usage du granit, décor, forme du clocher.
Sans réservation.
Prévoir bonnes chaussures.
Organisé par Pays d’art et d’histoire Vienne&Gartempe .
Devant l’église 5 Place des Victoires Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 07 53 patrimoine@ccvg86.fr
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English : Focus patrimoine L’église Saint-Maurice
L’événement Focus patrimoine L’église Saint-Maurice Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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