Lire en transat Lathus-Saint-Rémy
Lire en transat Lathus-Saint-Rémy samedi 25 juillet 2026.
Lathus-Saint-Rémy
Lire en transat
Plan d’eau de St-Rémy en Montmorillon Lathus-Saint-Rémy Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-07-25 18:00:00
Date(s) :
2026-07-25
15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.
Venez à Lathus Saint-Rémy découvrir les Contes de Corinne Pignoux à 16h au plan d’eau de St Rémy en Montmorillon. .
Plan d’eau de St-Rémy en Montmorillon Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 07 39 59
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English : Lire en transat
L’événement Lire en transat Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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