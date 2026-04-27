Lathus-Saint-Rémy

Lire en transat

Plan d’eau de St-Rémy en Montmorillon Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-07-25 18:00:00

Date(s) :

2026-07-25

15 bibliothèques du territoire, en partenariat avec la MJC Champ libre et la CCVG, viennent à votre rencontre. Elles sortent livres et transats et vous proposent contes et lectures.

Venez à Lathus Saint-Rémy découvrir les Contes de Corinne Pignoux à 16h au plan d’eau de St Rémy en Montmorillon. .

Plan d’eau de St-Rémy en Montmorillon Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 07 39 59

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English : Lire en transat

L’événement Lire en transat Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-27 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne