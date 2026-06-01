Lathus-Saint-Rémy

Village de l’éco-construction

2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:00:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Découvrez l’éco-rénovation, rencontrez des artisans et posez toutes vos questions !

Stands d’experts rencontrez des artisans locaux et découvrez des solutions innovantes pour l’éco-rénovation.

Ateliers pratiques

Entrée libre et gratuite .

2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 j.penaud@cpa-lathus.asso.fr

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English : Village de l’éco-construction

L’événement Village de l’éco-construction Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne