Village de l’éco-construction Lathus-Saint-Rémy
Village de l’éco-construction Lathus-Saint-Rémy dimanche 21 juin 2026.
Lathus-Saint-Rémy
Village de l’éco-construction
2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:00:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
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Ateliers pratiques
Entrée libre et gratuite .
2 Rue de la Ferme Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 j.penaud@cpa-lathus.asso.fr
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English : Village de l’éco-construction
L’événement Village de l’éco-construction Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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