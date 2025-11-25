Trail Roc & Gartempe Lathus-Saint-Rémy

Trail Roc & Gartempe

La 4e édition du Trail Roc & Gartempe aura lieu le 14 juin 2026 au CPA Lathus. 4 parcours vous seront proposés pour venir défier les chemins sinueux de la Vallée du Peu et du Roc d’Enfer 5 km, 12 km, 20 km et 28 km. Plusieurs courses enfants seront également proposées. Le Trail Roc & Gartempe fait partie du trophée des Ponts organisé par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. Retrouvez toutes les infos sur notre site internet. .

2 RUE DE LA FERME Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 83 30 accueil@cpa-lathus.asso.fr

