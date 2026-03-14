Sortie journée à bord de La Recouvrance (avec repas) Port de Commerce de Brest Brest
Sortie journée à bord de La Recouvrance (avec repas) Port de Commerce de Brest Brest samedi 2 mai 2026.
Sortie journée à bord de La Recouvrance (avec repas)
Port de Commerce de Brest La Recouvrance Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-06-06 2026-06-11 2026-06-13 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-21 2026-07-30 2026-08-01 2026-08-06 2026-08-08 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-29
Une certaine idée de la navigation bateau ambassadeur de la Ville de Brest, La Recouvrance et son équipe de sept marins professionnels font partager leurs passions pour la navigation sur ce Fleuron des Côtes de France.
Le parcours de navigation est décidé par le capitaine. Pour une expérience immersive, vous avez la possibilité d’aider aux manoeuvres.
Organisation des sorties à la journée
10h00 Embarquement quai Malbert
Briefing sécurité, histoire du bateau
10h30 Appareillage
Navigation de la matinée en Rade de Brest
12h30 Panier repas préparé par un traiteur servi à bord
Navigation de l’après-midi en Rade de Brest
17h00 Débarquement quai Malbert
Informations pratiques
Billets en vente à l’Office de Tourisme Brest en vue, 52 rue du Château (sous réserve de disponibilité).
Réservation obligatoire. .
Port de Commerce de Brest La Recouvrance Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 40
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English : Sortie journée à bord de La Recouvrance (avec repas)
L’événement Sortie journée à bord de La Recouvrance (avec repas) Brest a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue