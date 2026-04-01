Gruissan

SORTIE LPO DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES ÉTANGS ET DES SALINS DE GRUISSAN

Route de l’Ayrolle Gruissan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:30:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Sortie nature pour observer les oiseaux des salins !

Flamand rose, avocette élégante, chevalier guignette… Au printemps les salins de Gruissan regorgent de vie, mais connaissez-vous ces oiseaux qui vivent dans nos lagunes ? Venez les découvrir accompagné d’un animateur de la LPO Occitanie.

Équipement jumelles fournies, prévoir une lampe torche.

25 pers. Balade familiale, à partir de 6 ans, prévoir bonnes chaussures et vêtements adaptés à la météo

Sortie gratuite sur inscription sur le site de l’Office de Tourisme (inscriptions ouvertes 14 jours avant la sortie).

.

Route de l’Ayrolle Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 09 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nature outing to observe the birds of the salt marshes!

Pink flamingo, elegant avocet, common sandpiper… In spring, the Gruissan salt marshes are bursting with life, but do you know the birds that live in our lagoons? Come and discover them with a guide from LPO Occitanie.

Equipment: binoculars supplied, bring a flashlight.

25 pers. Family outing, 6 years and over, bring good shoes and weather-appropriate clothing

Free with registration on the Tourist Office website (registration open 14 days before the outing).

L’événement SORTIE LPO DÉCOUVERTE DES OISEAUX DES ÉTANGS ET DES SALINS DE GRUISSAN Gruissan a été mis à jour le 2026-04-14 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Gruissan