Sortie Musée | La mode du 18ème siècle, un héritage fantasmé Centre Paris Anim’ Mado Robin Paris

Samedi 20 juin, Matinée |

Le Palais Galliera dévoile l’exposition La mode du 18e siècle. Un héritage fantasmé qui présente les caractéristiques de la mode féminine au siècle des Lumières et ses nombreuses réinterprétations à travers l’histoire de la mode jusqu’à aujourd’hui. Souvent perçu comme un siècle lointain, voire poussiéreux, le 18e siècle constitue pourtant une étape majeure dans l’évolution des apparences féminines qui influencent encore à ce jour le monde de la mode et la culture populaire.

Inscriptions gratuites mais obligatoires

Gratuit sur inscription

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Si vous le préférez, vous pouvez également vous inscrire par mail, par téléphone (0182040295) ou à l’accueil du Centre Paris Anim’ Mado Robin.

Visite en groupe : médiation culturelle et accompagnement au musée Le Palais Galliera qui dévoile l’exposition La mode du 18e siècle

Le samedi 20 juin 2026

de 10h00 à 13h00

gratuit

Inscription à l’accueil du Centre

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T10:00:00+02:00_2026-06-20T13:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mado Robin 84 rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

+33182040295 cpa.madorobin@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/CPAMadoRobin https://www.facebook.com/CPAMadoRobin



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