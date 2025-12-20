Sortie mycologique avec la société mycologique de la Sarthe Carnuta Jupilles
Sortie mycologique avec la société mycologique de la Sarthe Carnuta Jupilles mardi 27 octobre 2026.
Jupilles
Sortie mycologique avec la société mycologique de la Sarthe
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 13:45:00
fin : 2026-10-27 17:00:00
Date(s) :
2026-10-27
SORTIE MYCOLOGIQUE AVEC LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE LA SARTHE
Cette sortie mycologique permet d’approfondir vos connaissances sur les champignons. Apprenez à identifier une grande diversité d’espèces et les bonnes pratiques de la cueillette. Une expérience enrichissante pour se perfectionner avec la Société mycologique de la Sarthe.
Public adulte. Sur réservation. .
Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31
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English :
MYCOLOGICAL OUTING WITH THE SARTHE MYCOLOGICAL SOCIETY
L’événement Sortie mycologique avec la société mycologique de la Sarthe Jupilles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée du Loir
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