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Sortie mycologique avec la société mycologique de la Sarthe Carnuta Jupilles

Sortie mycologique avec la société mycologique de la Sarthe Carnuta Jupilles mardi 27 octobre 2026.

Lieu : Carnuta

Adresse : 2 Rue Bourg Ancien

Ville : 72500 Jupilles

Département : Sarthe

Début : mardi 27 octobre 2026

Fin : mardi 27 octobre 2026

Heure de début : 13:45:00

Tarif : 2.5 2.5 2.5

Jupilles

Sortie mycologique avec la société mycologique de la Sarthe

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles Sarthe

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 13:45:00
fin : 2026-10-27 17:00:00

Date(s) :
2026-10-27

SORTIE MYCOLOGIQUE AVEC LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE LA SARTHE
Cette sortie mycologique permet d’approfondir vos connaissances sur les champignons. Apprenez à identifier une grande diversité d’espèces et les bonnes pratiques de la cueillette. Une expérience enrichissante pour se perfectionner avec la Société mycologique de la Sarthe.

Public adulte. Sur réservation.   .

Carnuta 2 Rue Bourg Ancien Jupilles 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 38 10 31 

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English :

MYCOLOGICAL OUTING WITH THE SARTHE MYCOLOGICAL SOCIETY

L’événement Sortie mycologique avec la société mycologique de la Sarthe Jupilles a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée du Loir

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