Sortie Natura 2000 Le col du Tourmalet RDV au col du Tourmalet Barèges

Barèges

Sortie Natura 2000 Le col du Tourmalet

RDV au col du Tourmalet BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 09:30:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Venez profiter d’un moment au calme en plein air autour du col du Tourmalet pour découvrir la biodiversité montagnarde. Nous aurons certainement la chance de croiser la route des grands rapaces (Vautour fauve, Gypaète barbu) et des marmottes au milieux des estives. Sortie familiale sur un terrain facile permettant de découvrir nos montagnes autrement, dans un moment hors du temps et à travers des ateliers ludiques et participatifs.

Prévoir pique-nique, eau, et le nécessaire de balade (bonnes chaussures de marche, protection solaire/pluie, chapeau, coupe-vent).

Sous inscription obligatoire auprès d’Eco’ DELS.

Sortie limitée à 12 personnes.

Annulation en cas de mauvais temps. .

RDV au col du Tourmalet BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 90 89 05 contact@ecodels.fr

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English :

Come and enjoy a quiet moment in the open air around the Col du Tourmalet to discover mountain biodiversity. We’ll certainly have the chance to cross paths with large birds of prey (Griffon Vultures, Bearded Vultures) and marmots in the summer pastures. This is a family outing on easy terrain, allowing you to discover our mountains in a different way, in a moment out of time and through fun, participatory workshops.

L’événement Sortie Natura 2000 Le col du Tourmalet Barèges a été mis à jour le 2026-05-19 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65