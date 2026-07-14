Sortie nature A la découverte des seigneurs du ciel Col des Montets Vallorcine

Informations pratiques

Vallorcine

Sortie nature A la découverte des seigneurs du ciel

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 13:00:00

fin : 2026-08-10 16:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Découverte des grands rapaces de montagne.

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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 63 78 62 84

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English : Nature Outing Discovering the Lords of the Sky

Discovering the large mountain raptors.

L’événement Sortie nature A la découverte des seigneurs du ciel Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc