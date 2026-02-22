Sortie nature à Laon Rallye les pollinisateurs ! Laon

Sortie nature à Laon Rallye les pollinisateurs !

D’étapes en étapes, venez découvrir les insectes pollinisateurs. Mieux connaître leurs vies et leurs rôles. Mais aussi les observer sur le terrain, apprendre à les déterminer…

Organisée par le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) des Pays de l’Aisne en partenariat avec la Ville de Laon

Lieu de RV et horaire communiqués à la réservation (durée 2h à partir de 7 ans accompagné d’un adulte) .

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 02 contact@cpie-hautsdefrance.fr

English :

Step by step, discover pollinating insects. Learn more about their lives and roles. But also observe them in the field, and learn how to identify them?

Organized by the Centre Permanent d?Initiatives pour l?Environnement (CPIE) des Pays de l?Aisne, in partnership with the City of Laon

Meeting place and time to be announced on reservation (duration: 2h from 7 years old accompanied by an adult)

