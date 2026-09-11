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Sortie nature A l’orée du bois Moulin Gentrey La Vôge-les-Bains

mardi 20 octobre 2026 · Moulin Gentrey · La Vôge-les-Bains

Sortie nature A l’orée du bois Moulin Gentrey La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Moulin Gentrey
Adresse
Harsault
Ville
88240 La Vôge-les-Bains
Département
Vosges
Tarif
5 Tarif enfant

La Vôge-les-Bains

Sortie nature A l’orée du bois

Moulin Gentrey Harsault La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR
5
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-10-20 14:30:00
fin : 2026-10-20 16:30:00

Date(s) :
2026-10-20

histoires de la forêt, petits bricolages naturels et secrets des plantes… Petite collation en fin
d’animation.
Billetterie auprès de Leaudici ou de l’Office de Tourisme de La Vôge les Bains INSCRIPTIONS LA VEILLE AU PLUS TARD.Tout public
5  .

Moulin Gentrey Harsault La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 38 43  leaudici@odcvl.org

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English :

forest stories, natural crafts and plant secrets? Small snack at the end
end of the activity.
Tickets available from Leaudici or La Vôge les Bains Tourist Office REGISTRATION BY TONIGHT.

L’événement Sortie nature A l’orée du bois La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-13 par OT EPINAL ET SA REGION

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