Sortie nature A l’orée du bois Moulin Gentrey La Vôge-les-Bains

Informations pratiques

La Vôge-les-Bains

Sortie nature A l’orée du bois

Moulin Gentrey Harsault La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-10-20 14:30:00

fin : 2026-10-20 16:30:00

Date(s) :

2026-10-20

histoires de la forêt, petits bricolages naturels et secrets des plantes… Petite collation en fin

d’animation.

Billetterie auprès de Leaudici ou de l’Office de Tourisme de La Vôge les Bains INSCRIPTIONS LA VEILLE AU PLUS TARD.Tout public

5 .

Moulin Gentrey Harsault La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 36 38 43 leaudici@odcvl.org

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English :

forest stories, natural crafts and plant secrets? Small snack at the end

end of the activity.

Tickets available from Leaudici or La Vôge les Bains Tourist Office REGISTRATION BY TONIGHT.

L’événement Sortie nature A l’orée du bois La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-13 par OT EPINAL ET SA REGION