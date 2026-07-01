Informations pratiques

Bouconville-Vauclair

Sortie nature à Vauclair Entomologie à l’abbaye

Bouconville-Vauclair Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-18 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Penchez-vous, il y a de l’activité sous vos pieds !

Libellules, demoiselles, sauterelles, criquets, papillons, scarabées et Cie…

Le temps d’une matinée le groupe partira dans différents milieux naturels présents autour de l’abbaye (étang, prairie, verger, forêt) pour y découvrir des insectes en tous genres et reconnaître les principales familles.

Une sortie organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames avec la Maison de la Nature et de l’Oiseau…

RV au Pavillon Vallis Clara Vauclair à 9h ! (durée 3h) .

Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 87 81 maison.nature.oiseau@gmail.com

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English :

Bend over, there’s activity under your feet!

L’événement Sortie nature à Vauclair Entomologie à l’abbaye Bouconville-Vauclair a été mis à jour le 2026-07-06 par OT du Pays de Laon