Sortie nature à Vauclair L’odyssée des odonates Bouconville-Vauclair

Sortie nature à Vauclair L’odyssée des odonates

969 route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair Aisne

Gratuit

Gratuit

Date : 2026-07-04 14:30:00 - 16:30:00

Début : 2026-07-04 14:30:00

fin : 2026-07-04 16:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Découvrez ces très graciles insectes volants !

D’un minuscule œuf aquatique au gracile insecte volant, venez découvrir la fabuleuse épopée des libellules et demoiselles.

À vos filets après une découverte de la biologie de ces invertébrés, petits et grands seront invités à les observer dans leur milieu naturel !

Une sortie organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames avec la Maison de la Nature et de l’Oiseau…

RV au Pavillon de Vauclair pour 14h30 ! (durée 2h) .

969 route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 87 81 maison.nature.oiseau@gmail.com

English :

Discover these graceful flying insects!

