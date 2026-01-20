Sortie nature à Vauclair L’odyssée des odonates Bouconville-Vauclair
Sortie nature à Vauclair L’odyssée des odonates
Découvrez ces très graciles insectes volants !
D’un minuscule œuf aquatique au gracile insecte volant, venez découvrir la fabuleuse épopée des libellules et demoiselles.
À vos filets après une découverte de la biologie de ces invertébrés, petits et grands seront invités à les observer dans leur milieu naturel !
Une sortie organisée par la Communauté de Communes du Chemin des Dames avec la Maison de la Nature et de l’Oiseau…
RV au Pavillon de Vauclair pour 14h30 ! (durée 2h) .
969 route d’Hurtebise Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 23 87 81 maison.nature.oiseau@gmail.com
Discover these graceful flying insects!
