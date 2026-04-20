Lathus-Saint-Rémy

Sortie nature au Roc d’Enfer

Lathus-Saint-Rémy Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le CPIE Val de Gartempe vous propose tous les mois de découvrir le Roc d’Enfer autrement.

Ce mois-ci venez découvrir les fougères, de drôles de plantes très abondantes sur le site du Roc. Le CPIE Val de Gartempe sera accompagné de Michel Boudrie, spécialiste des ptéridophytes de France et des Guyanes, correspondant du Musée national d’Histoire naturelle.

Quand Espace naturel du Roc d’Enfer à Lathus Saint-Rémy de 14h00 à 17h00.

Où RDV au parking du Roc d’Enfer. Prévoir chaussures adaptées à la randonnée.

Gratuit. Tous publics. Inscription obligatoire (places limitées) et Renseignement au 05.49.91.71.54. .

Lathus-Saint-Rémy 86390 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54

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English : Sortie nature au Roc d’Enfer

L’événement Sortie nature au Roc d’Enfer Lathus-Saint-Rémy a été mis à jour le 2026-04-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne