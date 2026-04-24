Éguzon-Chantôme

Sortie nature Couleurs d’automne

Éguzon-Chantôme Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Venez découvrir les couleurs d’automne de la vallée et observer les fruits qu’ils offrent comme derniers repas succulents pour de nombreuses espèces avant l’arrivée de l’hiver !

.

Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the end of the day, a great treasure hunt The imaginary world of the Vallée de la Clavière proposed by the Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire and the Association Les Fruits du Terroir .

L’événement Sortie nature Couleurs d’automne Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY