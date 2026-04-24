Sortie nature Couleurs d’automne Éguzon-Chantôme
Sortie nature Couleurs d’automne Éguzon-Chantôme samedi 17 octobre 2026.
Éguzon-Chantôme
Sortie nature Couleurs d’automne
Éguzon-Chantôme Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 14:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Venez découvrir les couleurs d’automne de la vallée et observer les fruits qu’ils offrent comme derniers repas succulents pour de nombreuses espèces avant l’arrivée de l’hiver !
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Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
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English :
At the end of the day, a great treasure hunt The imaginary world of the Vallée de la Clavière proposed by the Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire and the Association Les Fruits du Terroir .
L’événement Sortie nature Couleurs d’automne Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-04-20 par BERRY
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