Sortie Nature Dans la peau d’un chasseur-cueilleur Musée de Préhistoire Thorigné-en-Charnie

Sortie Nature Dans la peau d’un chasseur-cueilleur

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie Mayenne

Début : 2026-10-29 14:30:00

fin : 2026-10-29 16:30:00

2026-10-29

Arpentez les chemins autour des grottes pour remonter le temps et glissez vous dans la peau d’un humain préhistorique. Empreintes, restes de repas, marques sur les troncs, crottes… Saurez-vous déceler ces différents indices de présence des animaux de la vallée ? Peut-être voudrez-vous un peu de fruits pour compléter votre menu ? Mais gare à l’intoxication, car tous ne se mangent pas.

Gratuit, à partir de 8 ans. Sur Réservation.

Sortie nature proposée par le CPIE et le musée de Préhistoire.

Départ devant le musée.

Prévoir des vêtements adaptés à la météo et des chaussures de marche. .

Musée de Préhistoire 650 La Roche Brault Thorigné-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 90 51 30

