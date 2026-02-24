Sortie nature De la vie dans le jardin Participez à la vie du jardin de la maison Dahlia Maison Dahlia Le Havre

Sortie nature De la vie dans le jardin Participez à la vie du jardin de la maison Dahlia

Venez découvrir comment semer, planter, prendre soin du sol… tout en évitant les efforts physiques inutiles ; mais aussi comment cohabiter avec la faune et la flore spontanée et favoriser la biodiversité pour un jardin riche, vivant et résilient.

Une animation consacrée à la découverte des plantes cultivées et spontanées, au désherbage, à la taille des fruitiers et à la planification de la saison.

Soins et paillage avant l’hiver pour un sol vivant et en bonne santé au printemps suivant.

Inscription obligatoire par téléphone au 02 35 44 97 28 ou par mail à lamaisondahlia@lehavre.fr

Chaussures et tenue adaptées recommandées

Animation sous réserve des conditions météorologiques .

