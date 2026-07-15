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AGENDA · Vallorcine

Sortie nature famille Reserve ton vendredi Col des Montets Vallorcine

vendredi 7 août 2026 · Col des Montets · Vallorcine

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Col des Montets
Adresse
Chalet d’accueil de la réserve naturelle
Ville
74660 Vallorcine
Département
Haute-Savoie
Tarif

Vallorcine

Sortie nature famille Reserve ton vendredi

Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:00:00
fin : 2026-08-07 16:00:00

Date(s) :
2026-08-07

RÉSERVE TON VENDREDI
Une animation pour toute la famille et à destination des enfants.
Cette animation est conçue par des guides naturaliste étudiants autour des sujets de la Reserve Naturelle des Aiguilles Rouges.
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Col des Montets Chalet d’accueil de la réserve naturelle Vallorcine 74660 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 26 25 15 

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English : Family Nature Outing Save the Date for Friday

SAVE YOUR FRIDAY
An activity for the whole family, designed especially for children.
This activity is led by student nature guides and focuses on topics related to the Aiguilles Rouges Nature Reserve.

L’événement Sortie nature famille Reserve ton vendredi Vallorcine a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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