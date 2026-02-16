Sortie nature Greffage en salle puis taille au verger MOULINS Mauléon

samedi 21 mars 2026.

MOULINS 14 Rue des Meuniers Moulins Mauléon Deux-Sèvres

Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

2026-03-21

Animation par un bénévole des Croqueurs: greffage en salle puis taille au verger.   .

MOULINS 14 Rue des Meuniers Moulins Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 52 66 04 

