Informations pratiques

Le Minihic-sur-Rance

Sortie nature Haie, graines et fruits d’automne

Rendez-vous donné à l’inscription. Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-19 14:00:00

fin : 2026-10-19 16:30:00

Date(s) :

2026-10-19

L’automne est la saison privilégiée pour découvrir baies et autres petits fruits, et éveiller vos papilles.

Le lieu de rendez-vous sera donné à l’inscription.

Sortie proposée par le PNR Rance Emeraude Maison de la Rance. .

Rendez-vous donné à l’inscription. Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 87 00 40

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English :

L’événement Sortie nature Haie, graines et fruits d’automne Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme