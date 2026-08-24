Sortie nature Haie, graines et fruits d’automne Le Minihic-sur-Rance
lundi 19 octobre 2026 · Le Minihic-sur-Rance
Informations pratiques
Le Minihic-sur-Rance
Sortie nature Haie, graines et fruits d’automne
Rendez-vous donné à l’inscription. Le Minihic-sur-Rance Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 14:00:00
fin : 2026-10-19 16:30:00
Date(s) :
2026-10-19
L’automne est la saison privilégiée pour découvrir baies et autres petits fruits, et éveiller vos papilles.
Le lieu de rendez-vous sera donné à l’inscription.
Sortie proposée par le PNR Rance Emeraude Maison de la Rance. .
Rendez-vous donné à l’inscription. Le Minihic-sur-Rance 35870 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 96 87 00 40
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English :
L’événement Sortie nature Haie, graines et fruits d’automne Le Minihic-sur-Rance a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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