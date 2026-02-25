Sortie nature Initiation à la détermination des champignons Parking de Montgeon Le Havre

Sortie nature Initiation à la détermination des champignons

Parking de Montgeon Avenue Raoul Mail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 13:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11 2026-10-21 2026-10-25

Au cours d’une balade dans le parc forestier de Montgeon, venez découvrir les champignons qui peuplent la forêt et apprendre à les reconnaître pour vous initier à la mycologie avec la Société Linéenne. Même s’il ne s’agit pas d’une cueillette culinaire, vous apprendrez à reconnaître les champignons comestibles, des champignons vénéneux.

Sortie proposée et animée par l’association Société Linnéenne.

Durée 3h

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées

Animation sous réserve des conditions météorologiques

Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou sur lehavre.fr/que-faire-au-havre .

Parking de Montgeon Avenue Raoul Mail Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie nature Initiation à la détermination des champignons

L’événement Sortie nature Initiation à la détermination des champignons Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie