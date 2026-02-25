Sortie nature Jour de la nuit découverte des rapaces nocturnes Le Havre
Sortie nature Jour de la nuit découverte des rapaces nocturnes Le Havre samedi 10 octobre 2026.
Le Havre
Sortie nature Jour de la nuit découverte des rapaces nocturnes
Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre de la 18e édition nationale du Jour de la nuit , venez découvrir les rapaces nocturnes du Havre au parc de Rouelles, les différentes espèces, leur mode de vie, leur adaptation à la vie nocturne et les enjeux de l’éclairage urbain. Une balade nocturne pour vous permettre d’aiguiser vos sens et peut-être d’entendre le chant de ces oiseaux nocturnes !
Rendez-vous au niveau du pigeonnier du parc de Rouelles
Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées, lampe frontale ou lampe torche si possible à lumière rouge (optionnel)
Animation sous réserve des conditions météorologiques
Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou via lehavre.fr/que-faire-au-havre .
Parc de Rouelles Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45
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English : Sortie nature Jour de la nuit découverte des rapaces nocturnes
L’événement Sortie nature Jour de la nuit découverte des rapaces nocturnes Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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