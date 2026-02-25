Le Havre

Sortie nature Jour de la nuit découverte des rapaces nocturnes

Parc de Rouelles Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 20:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre de la 18e édition nationale du Jour de la nuit , venez découvrir les rapaces nocturnes du Havre au parc de Rouelles, les différentes espèces, leur mode de vie, leur adaptation à la vie nocturne et les enjeux de l’éclairage urbain. Une balade nocturne pour vous permettre d’aiguiser vos sens et peut-être d’entendre le chant de ces oiseaux nocturnes !

Rendez-vous au niveau du pigeonnier du parc de Rouelles

Matériel nécessaire chaussures et tenue adaptées, lampe frontale ou lampe torche si possible à lumière rouge (optionnel)

Animation sous réserve des conditions météorologiques

Réservation obligatoire au 02 35 19 45 45 ou via lehavre.fr/que-faire-au-havre .

Parc de Rouelles Le Havre 76610 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 45

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English : Sortie nature Jour de la nuit découverte des rapaces nocturnes

L’événement Sortie nature Jour de la nuit découverte des rapaces nocturnes Le Havre a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie