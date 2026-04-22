Argy

Sortie nature Journée de la prospection Busards

Argy Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 17:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Inventaire biodiversité Journée de prospection busards Les busards sont emblématiques des plaines agricoles. Ils ont la particularité de nicher au sol avec une préférence pour les cultures céréalières. Venez aider à retrouver les couples pour protéger leurs nids.

Aucune connaissance requise, journée éducative et conviviale.

Prévoir un pique-nique, des jumelles ou longue-vue. .

Argy 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

Biodiversity inventory Harrier survey day: Harriers are emblematic of agricultural plains. They nest on the ground, with a preference for cereal crops. Come and help find pairs to protect their nests.

L’événement Sortie nature Journée de la prospection Busards Argy a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY