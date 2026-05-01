Sortie nature La tête en bas à Aubry du Hainaut Quarouble
Sortie nature La tête en bas à Aubry du Hainaut Quarouble dimanche 24 mai 2026.
Quarouble
Sortie nature La tête en bas à Aubry du Hainaut
Quarouble Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 22:00:00
fin : 2026-05-23 00:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La commune de Aubry-du-Hainaut célèbre la nature.
Murins, Pipistrelles, Oreillards, Sérotines… sont toutes observables en Scarpe-Escaut ! Pour en apprendre davantage sur les chauves-souris, venez participer à cette balade nocturne encadrée par des naturalistes du Parc.
Public public familial, enfants à partir de 7 ans
Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo, lampe frontale ou de poche à utiliser dans le respect des consignes.
le Samedi 23 mai 2026 de 22h00-00h00 à Aubry-du-Hainaut
ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.
Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.
La commune de Aubry-du-Hainaut célèbre la nature.
Murins, Pipistrelles, Oreillards, Sérotines… sont toutes observables en Scarpe-Escaut ! Pour en apprendre davantage sur les chauves-souris, venez participer à cette balade nocturne encadrée par des naturalistes du Parc.
Public public familial, enfants à partir de 7 ans
Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo, lampe frontale ou de poche à utiliser dans le respect des consignes.
le Samedi 23 mai 2026 de 22h00-00h00 à Aubry-du-Hainaut
ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.
Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. .
Quarouble 59163 Nord Hauts-de-France contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aubry-du-Hainaut celebrates nature.
Murins, Pipistrelles, Oreillards, Sérotines… can all be observed in Scarpe-Escaut! To learn more about bats, come and take part in this nocturnal walk led by Park naturalists.
Public: families, children aged 7 and over
Walking shoes, weather-appropriate clothing, headlamp or flashlight to be used in accordance with instructions.
saturday, May 23, 2026 from 10:00 pm to midnight in Aubry-du-Hainaut
ATTENTION: one registration form per participant.
This activity is subject to a gauge: if the form no longer appears, the maximum number of participants may have been reached. To be put on the waiting list, please contact the organizers: contact@pnr-scarpe-escaut.fr
This activity will be organized by the CPIE Chaîne des Terrils with the Scarpe-Escaut Regional Nature Park.
L’événement Sortie nature La tête en bas à Aubry du Hainaut Quarouble a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Valenciennes