Quarouble

Sortie nature La tête en bas à Aubry du Hainaut

Quarouble Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 22:00:00

fin : 2026-05-23 00:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La commune de Aubry-du-Hainaut célèbre la nature.

Murins, Pipistrelles, Oreillards, Sérotines… sont toutes observables en Scarpe-Escaut ! Pour en apprendre davantage sur les chauves-souris, venez participer à cette balade nocturne encadrée par des naturalistes du Parc.

Public public familial, enfants à partir de 7 ans

Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo, lampe frontale ou de poche à utiliser dans le respect des consignes.

le Samedi 23 mai 2026 de 22h00-00h00 à Aubry-du-Hainaut

ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.

Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr

Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.

La commune de Aubry-du-Hainaut célèbre la nature.

Murins, Pipistrelles, Oreillards, Sérotines… sont toutes observables en Scarpe-Escaut ! Pour en apprendre davantage sur les chauves-souris, venez participer à cette balade nocturne encadrée par des naturalistes du Parc.

Public public familial, enfants à partir de 7 ans

Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo, lampe frontale ou de poche à utiliser dans le respect des consignes.

le Samedi 23 mai 2026 de 22h00-00h00 à Aubry-du-Hainaut

ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.

Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr

Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. .

Quarouble 59163 Nord Hauts-de-France contact@pnr-scarpe-escaut.fr

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English :

Aubry-du-Hainaut celebrates nature.

Murins, Pipistrelles, Oreillards, Sérotines… can all be observed in Scarpe-Escaut! To learn more about bats, come and take part in this nocturnal walk led by Park naturalists.

Public: families, children aged 7 and over

Walking shoes, weather-appropriate clothing, headlamp or flashlight to be used in accordance with instructions.

saturday, May 23, 2026 from 10:00 pm to midnight in Aubry-du-Hainaut

ATTENTION: one registration form per participant.

This activity is subject to a gauge: if the form no longer appears, the maximum number of participants may have been reached. To be put on the waiting list, please contact the organizers: contact@pnr-scarpe-escaut.fr

This activity will be organized by the CPIE Chaîne des Terrils with the Scarpe-Escaut Regional Nature Park.

L’événement Sortie nature La tête en bas à Aubry du Hainaut Quarouble a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Valenciennes