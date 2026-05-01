Sortie nature Les habitants des mares à Crespin Quarouble
Sortie nature Les habitants des mares à Crespin Quarouble samedi 23 mai 2026.
Quarouble
Sortie nature Les habitants des mares à Crespin
Quarouble Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:00:00
fin : 2026-05-23 10:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La commune de Crespin célèbre la nature. Venez découvrir les petits animaux (tritons, grenouilles, crapauds…) qui peuplent les mares du bois.
Paire de bottes ou bonnes chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.
Public public familial, enfants à partir de 7 ans
le Samedi 23 mai 2026 de 09h00-11h00 à Crespin
ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.
Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.
La commune de Crespin célèbre la nature. Venez découvrir les petits animaux (tritons, grenouilles, crapauds…) qui peuplent les mares du bois.
Paire de bottes ou bonnes chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.
Public public familial, enfants à partir de 7 ans
le Samedi 23 mai 2026 de 09h00-11h00 à Crespin
ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.
Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. .
Quarouble 59154 Nord Hauts-de-France contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The commune of Crespin celebrates nature. Come and discover the small animals (newts, frogs, toads, etc.) that inhabit the wood’s ponds.
Pair of boots or good walking shoes, weather-appropriate clothing.
Public: families, children aged 7 and over
saturday May 23, 2026 from 09:00-11:00 in Crespin
ATTENTION: one registration form per participant.
This activity is subject to a gauge: if the form no longer appears, the maximum number of participants may have been reached. To be put on the waiting list, please contact the organizers: contact@pnr-scarpe-escaut.fr
This activity will be organized by the CPIE Chaîne des Terrils with the Scarpe-Escaut Regional Nature Park.
L’événement Sortie nature Les habitants des mares à Crespin Quarouble a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Valenciennes