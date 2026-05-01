Quarouble

Sortie nature Les chanteurs de l’aurore à Quarouble

Quarouble Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 10:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La commune de Quarouble célèbre la nature. Venez prendre part à cette balade matinale à l’écoute des oiseaux (Fauvettes, Mésanges, Accenteurs, Grives, etc.) qui peuplent les haies et les boisements de la commune. Jolie symphonie en perspective !

Public public familial, enfants à partir de 7 ans

Paire de bottes ou bonnes chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.

le Samedi 23 mai 2026 de 08h00-10h00 à Quarouble

ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.

Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr

Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.

La commune de Quarouble célèbre la nature. Venez prendre part à cette balade matinale à l’écoute des oiseaux (Fauvettes, Mésanges, Accenteurs, Grives, etc.) qui peuplent les haies et les boisements de la commune. Jolie symphonie en perspective !

Public public familial, enfants à partir de 7 ans

Paire de bottes ou bonnes chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.

le Samedi 23 mai 2026 de 08h00-10h00 à Quarouble

ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.

Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr

Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. .

Quarouble 59243 Nord Hauts-de-France contact@pnr-scarpe-escaut.fr

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English :

The commune of Quarouble celebrates nature. Come and take part in this morning stroll to listen to the birds (Warblers, Chickadees, Thrushes, etc.) that populate the hedgerows and woodlands of the commune. A beautiful symphony in prospect!

Public: families, children aged 7 and over

Pair of boots or good walking shoes, weather-appropriate clothing.

saturday May 23, 2026 from 08:00-10:00 in Quarouble

ATTENTION: one registration form per participant.

This activity is subject to a gauge: if the form no longer appears, the maximum number of participants may have been reached. To be put on the waiting list, please contact the organizers: contact@pnr-scarpe-escaut.fr

This activity will be organized by the CPIE Chaîne des Terrils with the Scarpe-Escaut Regional Nature Park.

L’événement Sortie nature Les chanteurs de l’aurore à Quarouble Quarouble a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Valenciennes