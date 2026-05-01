Quarouble

Sortie nature Les acrobates du marais à St Aybert

Quarouble Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La commune de Thivencelle célèbre la nature. Lors d’une sortie dans les prairies, partez à la découverte des nombreuses plantes qui se développent dans les prairies au printemps. Jaunes, mauves, roses, blanches, apprenez à reconnaître les innombrables fleurs que vous pouvez observer autour de vous.

Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.

public familial, enfants à partir de 7 ans

le Samedi 23 mai 2026 de 14h00-16h00 à Thivencelle

ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.

Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr

Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.

La commune de Thivencelle célèbre la nature. Lors d’une sortie dans les prairies, partez à la découverte des nombreuses plantes qui se développent dans les prairies au printemps. Jaunes, mauves, roses, blanches, apprenez à reconnaître les innombrables fleurs que vous pouvez observer autour de vous.

Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.

public familial, enfants à partir de 7 ans

le Samedi 23 mai 2026 de 14h00-16h00 à Thivencelle

ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.

Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr

Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. .

Quarouble 59163 Nord Hauts-de-France contact@pnr-scarpe-escaut.fr

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English :

The commune of Thivencelle celebrates nature. During an outing in the meadows, discover the many plants that thrive in the meadows in spring. Yellow, mauve, pink or white, learn to recognize the countless flowers you can see all around you.

Walking shoes, weather-appropriate clothing.

family audience, children aged 7 and over

saturday May 23, 2026 from 2:00 pm to 4:00 pm at Thivencelle

ATTENTION: one registration form per participant.

This activity is subject to a gauge: if the form no longer appears, the maximum number of participants may have been reached. To be put on the waiting list, please contact the organizers: contact@pnr-scarpe-escaut.fr

This activity will be organized by the CPIE Chaîne des Terrils with the Scarpe-Escaut Regional Nature Park.

L’événement Sortie nature Les acrobates du marais à St Aybert Quarouble a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Valenciennes