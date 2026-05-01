Quarouble

Sortie nature Les acrobates du marais à St Aybert

Quarouble Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La commune de St-Aybert célèbre la nature. Au cours d’une balade au bord de l’eau à la découverte des Odonates (libellules et demoiselles), venez découvrir ces gracieux insectes aux ailes transparentes qui peuplent les mares et étangs.

Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.

Public public familial, enfants à partir de 7 ans

le Samedi 23 mai 2026 de 14h00-16h00 à St-Aybert

ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.

Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr

Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.

La commune de St-Aybert célèbre la nature. Au cours d’une balade au bord de l’eau à la découverte des Odonates (libellules et demoiselles), venez découvrir ces gracieux insectes aux ailes transparentes qui peuplent les mares et étangs.

Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.

Public public familial, enfants à partir de 7 ans

le Samedi 23 mai 2026 de 14h00-16h00 à St-Aybert

ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.

Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr

Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. .

Quarouble 59163 Nord Hauts-de-France contact@pnr-scarpe-escaut.fr

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English :

The commune of St-Aybert celebrates nature. Take a stroll along the water’s edge to discover the Odonata (dragonflies and damselflies), the graceful, transparent-winged insects that inhabit ponds and pools.

Walking shoes, weather-appropriate clothing required.

Public: families, children aged 7 and over

saturday May 23, 2026 from 2.00 pm to 4.00 pm at St-Aybert

ATTENTION: one registration form per participant.

This activity is subject to a gauge: if the form no longer appears, the maximum number of participants may have been reached. To be put on the waiting list, please contact the organizers: contact@pnr-scarpe-escaut.fr

This activity will be organized by the CPIE Chaîne des Terrils with the Scarpe-Escaut Regional Nature Park.

L’événement Sortie nature Les acrobates du marais à St Aybert Quarouble a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Valenciennes