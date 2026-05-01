Sortie nature Les acrobates du marais à St Aybert Quarouble
Sortie nature Les acrobates du marais à St Aybert Quarouble samedi 23 mai 2026.
Quarouble
Sortie nature Les acrobates du marais à St Aybert
Quarouble Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La commune de St-Aybert célèbre la nature. Au cours d’une balade au bord de l’eau à la découverte des Odonates (libellules et demoiselles), venez découvrir ces gracieux insectes aux ailes transparentes qui peuplent les mares et étangs.
Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.
Public public familial, enfants à partir de 7 ans
le Samedi 23 mai 2026 de 14h00-16h00 à St-Aybert
ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.
Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut.
La commune de St-Aybert célèbre la nature. Au cours d’une balade au bord de l’eau à la découverte des Odonates (libellules et demoiselles), venez découvrir ces gracieux insectes aux ailes transparentes qui peuplent les mares et étangs.
Chaussures de marche, tenue adaptée à la météo.
Public public familial, enfants à partir de 7 ans
le Samedi 23 mai 2026 de 14h00-16h00 à St-Aybert
ATTENTION un formulaire d’inscription à remplir par participant.
Cette activité est soumise à une jauge si le formulaire n’apparait plus, il se peut que le nombre maximal de participants soit atteint. Pour être inscrit(e) sur liste d’attente, veuillez contacter les organisateurs contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Cette animation sera réalisée par le CPIE Chaîne des Terrils avec le Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut. .
Quarouble 59163 Nord Hauts-de-France contact@pnr-scarpe-escaut.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The commune of St-Aybert celebrates nature. Take a stroll along the water’s edge to discover the Odonata (dragonflies and damselflies), the graceful, transparent-winged insects that inhabit ponds and pools.
Walking shoes, weather-appropriate clothing required.
Public: families, children aged 7 and over
saturday May 23, 2026 from 2.00 pm to 4.00 pm at St-Aybert
ATTENTION: one registration form per participant.
This activity is subject to a gauge: if the form no longer appears, the maximum number of participants may have been reached. To be put on the waiting list, please contact the organizers: contact@pnr-scarpe-escaut.fr
This activity will be organized by the CPIE Chaîne des Terrils with the Scarpe-Escaut Regional Nature Park.
L’événement Sortie nature Les acrobates du marais à St Aybert Quarouble a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Valenciennes