Sortie nature « Les œufs des oiseaux » aux Prairies Saint-Martin, Prairies Saint-Martin, Rennes
Sortie nature « Les œufs des oiseaux » aux Prairies Saint-Martin, Prairies Saint-Martin, Rennes jeudi 16 avril 2026.
Sortie nature « Les œufs des oiseaux » aux Prairies Saint-Martin Jeudi 16 avril, 14h30 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Lieu : Rennes (35)
Point de rendez-vous : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin
Horaire : 14h30 à 16h30
Réservation : Oui
Nombre de places : 15
Prix : Gratuit
Contact : reservation.bretagne@lpo.fr
Le 16 avril, la LPO propose une animation familiale autour des œufs… et des oiseaux !
Partez à la découverte des œufs dans la nature : formes, couleurs et secrets des oiseaux.
Puis, place à la créativité avec un atelier de peinture sur des oeufs factices.
Une activité ludique et créative pour petits et grands, entre découverte et imagination
Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :
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La date de la sortie
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L’intitulé de la sortie
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Le nombre d’adulte(s)
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Le nombre d’enfant(s) et leur âge
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Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin
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Comment vous avez entendu parler de cette sortie.
Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « reservation.bretagne@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.bretagne@lpo.fr »}]
Apprenez en plus sur les oiseaux et leurs œufs dans un cadre de nature en ville : les Prairies Saint-Martin. sortie nature
Antoine Adam
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