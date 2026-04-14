Sortie nature « Les œufs des oiseaux » aux Prairies Saint-Martin Jeudi 16 avril, 14h30 Prairies Saint-Martin Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Lieu : Rennes (35)

Point de rendez-vous : Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin

Horaire : 14h30 à 16h30

Réservation : Oui

Nombre de places : 15

Prix : Gratuit

Contact : reservation.bretagne@lpo.fr

Le 16 avril, la LPO propose une animation familiale autour des œufs… et des oiseaux !

Partez à la découverte des œufs dans la nature : formes, couleurs et secrets des oiseaux.

Puis, place à la créativité avec un atelier de peinture sur des oeufs factices.

Une activité ludique et créative pour petits et grands, entre découverte et imagination

Sortie sur réservation avec places limitées. Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mail à reservation.bretagne@lpo.fr en indiquant dans votre mail :

La date de la sortie

L’intitulé de la sortie

Le nombre d’adulte(s)

Le nombre d’enfant(s) et leur âge

Un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de besoin

Comment vous avez entendu parler de cette sortie.

Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Rennes 35064 Nord – Saint-Martin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « reservation.bretagne@lpo.fr »}] [{« link »: « mailto:reservation.bretagne@lpo.fr »}]

Apprenez en plus sur les oiseaux et leurs œufs dans un cadre de nature en ville : les Prairies Saint-Martin. sortie nature

Antoine Adam