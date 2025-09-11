Point d’observation, Les oiseaux migrateurs de la Belle Henriette Passerelle L’Aiguillon-la-Presqu’île

Point d’observation, Les oiseaux migrateurs de la Belle Henriette

Passerelle Chemin de la bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-09-12 15:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

2026-09-12 2026-10-10 2026-10-26

Animation sur les oiseaux migrateurs

Venez découvrir la migration et observer les différentes espèces qui traversent les milieux de la réserve naturelle nationale de la Belle Henriette. .

Passerelle Chemin de la bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Animation on migratory birds

