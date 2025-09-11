Point d’observation, Les oiseaux migrateurs de la Belle Henriette Passerelle L’Aiguillon-la-Presqu’île
Point d’observation, Les oiseaux migrateurs de la Belle Henriette
Passerelle Chemin de la bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
2026-09-12 2026-10-10 2026-10-26
Animation sur les oiseaux migrateurs
Venez découvrir la migration et observer les différentes espèces qui traversent les milieux de la réserve naturelle nationale de la Belle Henriette. .
Passerelle Chemin de la bergerie L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Animation on migratory birds
