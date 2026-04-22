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Sortie nature les petites bêtes de la Crau Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement

Sortie nature les petites bêtes de la Crau Muséum d’Histoire Naturelle Marseille 4e Arrondissement mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Muséum d'Histoire Naturelle

Adresse : Boulevard Philippon

Ville : 13004 Marseille 4e Arrondissement

Département : Bouches-du-Rhône

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Marseille 4e Arrondissement

Sortie nature les petites bêtes de la Crau

Mercredi 10 juin 2026.
Journée. Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Les sorties nature du Muséum c’est l’occasion de découvrir et apprendre à identifier la flore et la petite faune de notre département. C’est gratuit sur pré-inscription.
Bien connue pour ses populations d’oiseaux steppiques, la Crau est également le paradis des insectes ! A cette saison ascalaphons du midi, grands fourmilions ou encore bupreste de Crau se régalent dans le Coussoul. La sortie sera prolongée par une découverte, l’après-midi, des libellules et autres odonates de l’Étang des Aulnes.

Animée par le CEN PACA et le Muséum de Marseille.

• Sortie gratuite sur pré-inscription obligatoire 04 91 14 59 55 museum-publics@marseille.fr
• Pour le public individuel adultes et jeunes à partir de 12 ans
• Places limitées (2 inscriptions maximum par réservation)
• Transport sur le lieu de rendez-vous à la charge des participants.   .

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard Philippon Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English :

The Museum’s nature outings: an opportunity to discover and learn to identify the flora and fauna of our department. Free with pre-registration.

L’événement Sortie nature les petites bêtes de la Crau Marseille 4e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-22 par Ville de Marseille

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