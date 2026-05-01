Sortie nature l’héritage des bergers Lons-le-Saunier
Sortie nature l’héritage des bergers Lons-le-Saunier mercredi 20 mai 2026.
Lons-le-Saunier
Sortie nature l’héritage des bergers
Réserve naturelle régionale des côtes de Mancy Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Les étudiants en BTSA Développement et animation de projets territoriaux du Lycée agricole de Mancy vous invitent à un après-midi nature en lien avec le pastoralisme dans la Réserve naturelle régionale de la côte de Mancy. Une découverte originale, conçue et animée par leurs soins pour les familles !
Informations pratiques
Gratuit, pour toute la famille (animation adaptée aux enfants de 4 à 10 ans)
Durée 3h
Goûter offert
Places limitées → Inscription indispensable sur https://cen-franchecomte.org/agenda/evenement-mystere-mancy-2026/ ou au 06 26 44 09 91
Lieu de rendez-vous communiqué par mail après inscription (pensez à vérifier vos indésirables)
Équipement conseillé chaussures et vêtements adaptés au terrain et aux conditions météo ; eau .
Réserve naturelle régionale des côtes de Mancy Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 44 09 91
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English : Sortie nature l’héritage des bergers
L’événement Sortie nature l’héritage des bergers Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-05-05 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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