Montlouis-sur-Loire

Sortie Nature

60 Quai Albert Baillet Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

0

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-06 17:00:00

Date(s) :

2026-05-06

Le Comité d’Animation de la Grande Bruère en association avec la Maison de la Loire de Montlouis, organise une sortie nature pour découvrir les secrets de la Loire.

Le Comité d’Animation de la Grande Bruère en association avec la Maison de la Loire de Montlouis, organise une sortie nature pour découvrir les secrets de la Loire. 0 .

60 Quai Albert Baillet Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 08 62 72 12

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English :

The Comité d’Animation de la Grande Bruère, in association with the Maison de la Loire de Montlouis, is organizing a nature outing to discover the secrets of the Loire.

L’événement Sortie Nature Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-09 par ADT 37