Sortie nature, Oiseaux migrateurs à la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie nature, Oiseaux migrateurs à la Pointe de l’Aiguillon

Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 12:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Journée de la migration-Eurobirdwatch

Comme chaque automne depuis 1993, la LPO Vendée réalise le suivi des oiseaux migrateurs à la pointe de l’Aiguillon.

Venez découvrir la migration des passereaux (linottes, pipits…) et ses mystères au cours d’une balade guidée sur la Pointe de l’Aiguillon.

Rendez-vous sur le parking de la Pointe de l’Aiguillon.

Balade guidée organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.

Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Migration Day-Eurobirdwatch

