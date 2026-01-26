Sortie nature, Oiseaux migrateurs à la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île
Sortie nature, Oiseaux migrateurs à la Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île samedi 3 octobre 2026.
Sortie nature, Oiseaux migrateurs à la Pointe de l’Aiguillon
Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 12:00:00
2026-10-03
Journée de la migration-Eurobirdwatch
Comme chaque automne depuis 1993, la LPO Vendée réalise le suivi des oiseaux migrateurs à la pointe de l’Aiguillon.
Venez découvrir la migration des passereaux (linottes, pipits…) et ses mystères au cours d’une balade guidée sur la Pointe de l’Aiguillon.
Rendez-vous sur le parking de la Pointe de l’Aiguillon.
Balade guidée organisée en partenariat avec la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral.
Pointe de l’Aiguillon L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
English :
Migration Day-Eurobirdwatch
