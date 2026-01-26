Sortie nature, Point d’obs’ à la Rade d’amour L’Aiguillon-la-Presqu’île

Sortie nature, Point d’obs’ à la Rade d’amour

Observatoire de la Rade d’amour L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Point d’observation des oiseaux de la Rade d’amour

Venez observer les oiseaux depuis la Rade d’amour, site d’exception à l’extrémité de la Pointe d’Arçay, avec une animatrice de la LPO Vendée.

L’inscription n’est pas obligatoire et la venue est libre, l’animatrice sera présente pendant deux heures sur l’observatoire et pourra répondre à vos questions.

Des jumelles et une longue-vue seront mises à disposition.

Animation organisé en partenariat avec la Communauté de communes Sud Vendée Littoral.

Observatoire de la Rade d’amour L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Rade d’amour birdwatching point

