Sortie nature, Point d’observation oiseaux migrateurs à La Pointe Route de la Pointe L’Aiguillon-la-Presqu’île

Observation ornithologique à la Pointe de l’Aiguillon. Découvrez le phénomène fascinant de la migration en venant à la rencontre des bénévoles de la LPO Vendée qui réalisent un comptage quotidien des oiseaux en transit chaque automne à L’Aiguillon.

Observation des oiseaux migrateurs de passage à la Pointe de l’Aiguillon en compagnie des bénévoles de la Ligue de Protection des Oiseaux.

Les bénévoles qui participent aux comptages des oiseaux migrateurs vous accueilleront tous les samedis et dimanches après-midi pour partager leur passion pour la nature et leur savoir-faire. Comptez les oiseaux ? Pourquoi ? Comment ? A quoi ça sert ? Autant de questions auxquelles les bénévoles pourront répondre.

Des longues-vues seront également mises à la disposition des visiteurs pour observer les oiseaux posés dans la Baie de l’Aiguillon.

Sans inscription .

Route de la Pointe Pointe de l'Aiguillon L'Aiguillon-la-Presqu'île 85460 Vendée

Birdwatching at the Pointe de l’Aiguillon. Discover the fascinating phenomenon of migration by meeting volunteers from the LPO Vendée who carry out a daily count of birds in transit every autumn at L’Aiguillon.

