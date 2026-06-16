Sortie nature Qui est passé par ici à Der Nature, site de Chantecoq (51) Giffaumont-Champaubert
Sortie nature Qui est passé par ici à Der Nature, site de Chantecoq (51) Giffaumont-Champaubert mercredi 19 août 2026.
Giffaumont-Champaubert
Sortie nature Qui est passé par ici à Der Nature, site de Chantecoq (51)
Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13 Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 14:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Sortie nature Qui est passé par ici à Der Nature, site de Chantecoq (51) mercredi 19 août 2026 de 14h00 à 16h00Tout public
Sortie nature Qui est passé par ici à Der Nature, site de Chantecoq (51) mercredi 19 août 2026 de 14h00 à 16h00
Les animaux, même les plus discrets laissent des traces de leur passage. Venez apprendre à les reconnaître avec les animateurs de la LPO Champagne Ardenne.
Lieu de la manifestation Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13 Site de Chantecoq (seul rond point entre les villages d’Arrigny et de Giffaumont-Champaubert) de 14h00 à 16h30
Ouvert tout public gratuit et sur réservation obligatoire 03 26 72 54 47
Prévoir des chaussures et vêtements adaptés à la météo. .
Der Nature, Ferme des Grands Parts, D 13 Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 54 47
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English : Sortie nature Qui est passé par ici à Der Nature, site de Chantecoq (51)
Nature Walk: Who’s Been Here? at Der Nature, Chantecoq (51), Wednesday, August 19, 2026, from 2:00 PM to 4:00 PM
L’événement Sortie nature Qui est passé par ici à Der Nature, site de Chantecoq (51) Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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